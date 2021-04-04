Aydınlı gençten 4 aydır haber alınamıyor

AYDIN Germencik'te 32 yaşındaki Hakkı Gençoğlu'ndan 4 aydır haber alınamıyor. Gencin ailesi, kendisinden gelecek mutlu bir haberi bekliyor. Alangüllü Mahallesi'nde yaşayan ve 22 Aralıkta ortadan kaybolan Hakkı Gençoğlu, adeta sırra kadem bastı. Jandarmaya kayıp başvurusu yapan abla Aysun Ballı, kardeşinin hayatından endişe ettiklerini belirterek. "Kaybolduğu gün, oğlum ve bir arkadaşıyla ot toplamaya gittiler. Oğlumla, arkadaşı döndü. Kardeşim sanki buhar oldu uçtu. Bulunması için yardım bekliyoruz" dedi.

İHSAN KARATAŞ