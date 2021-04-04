  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydınlı gençten 4 aydır haber alınamıyor

Aydınlı gençten 4 aydır haber alınamıyor

Aydınlı gençten 4 aydır haber alınamıyor

4.4.2021

AYDIN Germencik'te 32 yaşındaki Hakkı Gençoğlu'ndan 4 aydır haber alınamıyor. Gencin ailesi, kendisinden gelecek mutlu bir haberi bekliyor. Alangüllü Mahallesi'nde yaşayan ve 22 Aralıkta ortadan kaybolan Hakkı Gençoğlu, adeta sırra kadem bastı. Jandarmaya kayıp başvurusu yapan abla Aysun Ballı, kardeşinin hayatından endişe ettiklerini belirterek. "Kaybolduğu gün, oğlum ve bir arkadaşıyla ot toplamaya gittiler. Oğlumla, arkadaşı döndü. Kardeşim sanki buhar oldu uçtu. Bulunması için yardım bekliyoruz" dedi.

İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydınlı gençten 4 aydır haber alınamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.