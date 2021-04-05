DOĞALGAZ TRAFOSU VARDI
PARKTAN alevlerin yükselmesi üzerine paniğe kapılan vatandaşlar, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. İçerisinde doğalgaz trafosu bulunan parktaki oyun parkurları kullanılamaz hale gelirken, alevlerin trafoya sıçramaması büyük bir felaketi engelledi. Mahalle sakinleri, parkı ateşe veren vicdansızların yakalanmasını istedi.
KAZIM YÖRÜKCE
Vicdansızlar çocukların oyun parkını kundakladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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