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Haberler Aydın Vicdansızlar çocukların oyun parkını kundakladı

Vicdansızlar çocukların oyun parkını kundakladı

'ın ilçesinde bulunan 'ndaki oyun parkurları kundaklandı. Olay, 209 Sokak'ta meydana geldi. Maksut Doğan Parkı'nda bulunan oyun parkurları önceki gün kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

Vicdansızlar çocukların oyun parkını kundakladı

5.4.2021

DOĞALGAZ TRAFOSU VARDI
PARKTAN alevlerin yükselmesi üzerine paniğe kapılan vatandaşlar, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. İçerisinde doğalgaz trafosu bulunan parktaki oyun parkurları kullanılamaz hale gelirken, alevlerin trafoya sıçramaması büyük bir felaketi engelledi. Mahalle sakinleri, parkı ateşe veren vicdansızların yakalanmasını istedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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