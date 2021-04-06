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Haberler Aydın Aydın'da, kayıp liseli Yağmur aranıyor

'da, kayıp liseli Yağmur aranıyor

’ın ilçesinde, dün evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen ve haber alınamayan 10’uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki için arama çalışması başlatıldı. Çevrede kızını bulamayan ve haber alamayan babası Hüseyin Aksu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Aydın'da, kayıp liseli Yağmur aranıyor
DHA

06.04.2021, 17:51 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021, 17:57

Didim Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan Yağmur Dilan Aksu, dün saat 13.00 sıralarında, Efeler Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Didim Belediyesi'nde görevli babası Hüseyin Aksu, kızının eve dönmediğini öğrenince sokak sokak gezip, aradı.

Çevrede kızını bulamayan ve haber alamayan Aksu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Yağmur Dilan'dan hala haber alınamazken, arama çalışması başlatıldı. Yakınları, Yağmur Dilan Aksu'nun yerini bilen ya da görenlerden polise haber vermelerini istedi.

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