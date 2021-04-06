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Aydın'da, kayıp liseli Yağmur aranıyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, dün evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen ve haber alınamayan 10’uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Yağmur Dilan Aksu için arama çalışması başlatıldı. Çevrede kızını bulamayan ve haber alamayan babası Hüseyin Aksu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

DHA 06.04.2021, 17:51 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021, 17:57