Çarptığı genci ölüme terk etti

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde yola ters yönden giren pikap, motosiklete çarparak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sefa Ertürk, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çarptığı genci ölüme terk ederek kaçan pikabın peşine düştü.
Kazanın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını didik didik inceleyen ekipler, plakasını tespit ettiği aracı uygulama noktasında durdurdu. Ön kısmında kırık görülen pikabın sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Vicdansız sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
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