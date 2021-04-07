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Haberler Aydın 17 yaşındaki Dilan sırra kadem bastı

17 yaşındaki Dilan sırra kadem bastı

17 yaşındaki Dilan sırra kadem bastı

7.4.2021

AYDIN'IN Didim ilçesinde yaşayan Hüseyin ve Tülin Aksu çiftinin kızları lise öğrencisi Yağmur Dilan Aksu, 5 Nisan'da kıyafetlerini sırt çantasına koyarak evden çıkıp sırra kadem bastı. Yağmur Dilan'a ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen genç kızdan haber alınamadı. Üvey kızının hayatından endişe ettiğini belirten Tülin Aksu, "Kızımızı görenlerin insanlık namına güvenlik güçlerine veya bize haber vermelerini istiyoruz" dedi

KAZIM YÖRÜKÇE

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