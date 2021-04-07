İpten adam alan gazeteci

Aydın'da bir kişinin kendisini astığını gören gazeteci Ali Soydemir (41), fotoğraf makinesini bir kenara bırakarak önce insanlık görevini yerine getirdi.

ÇOCUĞUNU GÖREMEDİ

Ağaçta asılı gördüğü Ceyhun Cesur'u (22) sağlık ekipleri gelinceye kadar kucağında tutan gazeteci Soydemir, gencin hayatının kurtulmasına vesile oldu. Bir insanın hayatını kurtaran gazeteci Ali Soydemir, insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi 691 sokakta meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrılan 22 yaşındaki Ceyhun Cesur, çocuğunu görmek için ayrıldığı eşinin evine gitti. Çocuğunun kendisine gösterilmemesine çok üzülen Cesur, ağaçlık alanda iple intihara kalkıştı. Olay yerinden geçerken gencin intihar girişimini fark eden gazeteci Ali Soydemir, hiç düşünmeden ağaca asılı olan gencin yanına koştu. Nefessiz kalmak üzere olan genci kucaklayıp nefes almasını sağlayan gazeteci Soydemir, 112 Acil Sağlık ekipleri gelinceye kadar dakikalarca genci kucağında tuttu.

ANNESİ FERYAT ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince boynundaki ip çıkarılan genç aşağıya indirildi. Cesur, yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cesur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken haberi alarak olay yerine gelen gencin annesi feryatlar etti.

AMBULANSA KADAR KUCAĞINDA TAŞIDI

GENCİ ipten alan gazeteci Ali Soydemir, dehşet anlarını şu ifadelerle anlattı; "Telsizden ihbarı duydum, o sırada olay yerinden geçiyordum. Baktım bir kişi ağaçta asılı halde duruyor. Hemen yanına koşup kucakladım. Nefes almasını sağladıktan sonra bir süre kucağımda tuttum. Sağlık ekipleri geldi. Sonra kucağımda ambulansa kadar taşıdık. Sağlık ekipleri müdahale etti. İnşallah gençte sıkıntı yoktur. İnşallah yaşar" dedi.

ÜMİT ÖZMEN