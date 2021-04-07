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Haberler Aydın Osmanlı’nın kayıp lalesi Aydın'da

Osmanlı’nın kayıp lalesi 'da

Osmanlı’nın kayıp lalesi Aydın'da

7.4.2021

OSMANLI döneminde çinilerde yaygın olarak kullanılan kayıp lale olarak bilinen, bilimsel adıyla 'Tulipa clusiana' Aydın'da görüldü. Prof. Dr. Ali Çelik kırmızı beyaz renk kombinasyonuyla oldukça ilgi çekici olan bitkinin Aydın florasına zenginlik katacağını ve doğal ortamında korunup, kültüre alınarak çoğaltılabileceğini söyledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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