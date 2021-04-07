Osmanlı’nın kayıp lalesi Aydın'da

OSMANLI döneminde çinilerde yaygın olarak kullanılan kayıp lale olarak bilinen, bilimsel adıyla 'Tulipa clusiana' Aydın'da görüldü. Prof. Dr. Ali Çelik kırmızı beyaz renk kombinasyonuyla oldukça ilgi çekici olan bitkinin Aydın florasına zenginlik katacağını ve doğal ortamında korunup, kültüre alınarak çoğaltılabileceğini söyledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE