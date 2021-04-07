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Haberler Aydın Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralı

Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralı

Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralı

7.4.2021

AYDIN'IN Çine ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kabataş istikametine seyreden Burhanettin Gökbel idaresindeki 09 LZ 545 plakalı otomobille karşı yönden gelen Hüseyin Meşe'nin kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Meşe kanlar içerisinde yerde kaldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Meşe, hastaneye kaldırıldı.
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