Aydın’da kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (09.04.2021 Cuma) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey yönlerden il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa) yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.