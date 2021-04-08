Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 34 YN 4191 plakalı otomobil sürücüsü Ozan S, yokuş aşağıya indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iş makinesine çarptı. Kazada kafasından yaralanan sürücü, önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan testte sürücünün 188 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Ozan S'nin daha önceden 2 defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaybettiği öğrenildi.

■ İHSAN KARATAŞ