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Haberler Aydın Hastaneye gideceğini söyleyen genç kızın deniz kıyısında cesedi bulundu

Hastaneye gideceğini söyleyen genç kızın deniz kıyısında cesedi bulundu

'ın ilçesindeki evinden hastaneye gideceğini söyleyerek ayrılan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Aynur Şirin'in (24), deniz kıyısında cesedi bulundu.

Hastaneye gideceğini söyleyen genç kızın deniz kıyısında cesedi bulundu
DHA

08.04.2021, 20:37

Ovaeymir Mahallesi'nde yaşayan Aynur Şirin, iddiaya göre geçen salı günü yakınlarına hastaneye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen Şirin'in gidebileceği yerlerde arayan yakınları kendisini bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Bu sabah, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak sahilinde bir kadın cesedi bulundu. Jandarma ekiplerin yaptığı araştırmada, ölen kişinin kayıp olarak aranan Aynur Şirin olduğu belirlendi. Vücudunda kesici ve delici bir yara izine rastlanmadığı belirtilen Şirin'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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