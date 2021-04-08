AYDIN'IN Didim ilçesinde 2 gün önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Yağmur Dilan Aksu, bir arkadaşının evinde bulundu. Genç kız, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki arkadaşının evinden polis ekipleri tarafından alınarak ailesine teslim edildi. Genç kızın ailevi nedenlerden dolayı evinden ayrıldığı öğrenildi.
■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN
Kayıp Dilan arkadaşının evinde çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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