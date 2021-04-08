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Haberler Aydın Mezun olmadan iş hayatına atıldılar

Mezun olmadan iş hayatına atıldılar

Mezun olmadan iş hayatına atıldılar

8.4.2021

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Üretimde Kalite Kontrol Programı öğrencileri, mezun olmadan OKT Trailer'da çalışma hayatına atıldı.

Koçarlı MYO ile OKT Trailer arasında Üretimde Kalite Kontrol Programı öğrencilerini iş hayatına hazırlamak ve mezun olduktan sonra OKT Trailer'da istihdamlarını sağlamak amacıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, mezun olmadan işbaşı yapan Üretimde Kalite Kontrol Programı'nda kayıtlı 8 öğrenci, OKT Trailer'da çalışmaya başladı.

OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, firma olarak istihdama büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu projenin makine ve metal sanayi sektörüne örnek teşkil edeceği kanaatindeyiz, benzer projelerimiz ile ülkemizin istihdamına katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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