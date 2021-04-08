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Haberler Aydın Ramiya Teyze artık dışarı çıkabilecek

artık dışarı çıkabilecek

Ramiya Teyze artık dışarı çıkabilecek

8.4.2021

AYDIN'DA yürüme güçlüğü çeken 71 yaşındaki Ramiya Şimşek, MHP İl Başkanlığı'nca hediye edilen tekerlekli sandalye ile dışarıya çıkabilecek. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve yönetim kurulu üyeleri, yürüme güçlüğü çeken Ramiya Şimşek'in tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamak için seferber oldu. Partililerin desteğiyle alınan tekerlekli sandalye, parti binasına davet edilen yaşlı kadına hediye edildi. Tekerlekli sandalyesi olmadığı için dışarıya çıkamadığını belirten yaşlı kadın, kendisine destek olan MHP'li yöneticilere teşekkür etti.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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