Aydın’da kayboldu İzmir’de ölü bulundu

AYDIN'DA 2 gündür kayıp olan ve her yerde aranan 22 yaşındaki Aynur Şirin'in cansız bedeni Pamucak sahilinde bulundu. İzmir Selçuk'ta bulunan Pamucak Sahili'nde kumsalda bir ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri inceleme başlattı.

Cesedin yurt dışına kaçmaya çalışan bir göçmene ait olabileceği sanıldı. Çok geçmeden cesedin kimliği ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından cesedin, Aydın'ın Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde yaşayan ve 2 gündür kayıp olan Aynur Şirin'e ait olduğu belirlendi. Genç kızın ölüm nedeninin intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE