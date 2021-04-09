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Haberler Aydın Korona partisine polis baskını

Korona partisine polis baskını

Korona partisine polis baskını

9.4.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde korona virüs kurallarına hiçe sayarak otel lobisinde müzik eşliğinde alkol alan gençlerin eğlencesi polisi baskınıyla sona erdi. Polis, işletme ve içeridekiler hakkında sosyal mesafe, maske ve kısıtlama kararlarına aykırı hareket etmekten idari işlem başlatılıp, para cezası uyguladı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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