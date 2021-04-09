Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak rap partisi düzenlediği tespit edilen işletmeye baskın düzenlendi. İşletmeye ve partide eğlenen kişilere toplam 75 bin lira ceza kesildi.





Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri barlar sokağında bir işletmenin kaçak şekilde rap partisi düzenlediğine yönelik bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan baskında içeride bulunan 72 kişiye Covid-19 tedbirlerine aykırı hareketten 64 bin 800 TL, işletmeye ise 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282 maddesini ihlal ettiğinden dolayı toplamda 10 bin 407 TL ceza kesildi.

OTEL LOBİSİNDE PARTİ

Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir otelin lobisinde loş ışık ve müzik eşliğinde alkol alıp, koronavirüs kurallarını hiçe sayan kalabalık grubun eğlencesi polis baskınıyla sona erdi. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Kuşadası'nda otel lobisinde parti yapanlara polis baskını