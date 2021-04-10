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emniyetinden uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Umurlu Mahallesi'ndeki bir ikamete yaptığı operasyonda bir adet tabanca, 9 dolu fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın emniyetinden uyuşturucu operasyonu

11.04.2021, 00:30 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021, 00:32

Aldıkları bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Umurlu Mahallesi'ndeki bir ikamete sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda, 44 gram sentetik uyuşturucu ile bir adet 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 9 adet dolu fişek ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan ev sahibi M.E. emniyetteki işlemlerin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. M.E. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NAZİLLİ'DE 3 ADRESE ŞOK BASKIN

Öteyandan Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 3 ayrı ikamete yaptığı şok baskınlarda 3 tabanca, 40 adet mermi, 22 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 3 gram esrar ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirdi.

Operasyonlarda yakalanan O.K., F.S. ve M.S. hakkında adli tahkikatların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan 1 hafta içerisinde yapılan çok sayıda operasyonda yakalanan 17 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtilirken, ekipler uyuşturucu satışı ve kullanımını tamamen bitirme kararlılığı ile mücadelesine devam ediyor.

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