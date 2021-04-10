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Haberler Aydın Kış yeniden geri gelince, vatandaşa yakacak telaşı sardı

Kış yeniden geri gelince, vatandaşa yakacak telaşı sardı

’de havası en sık değişen illerin başında gelen ’da soğuklar yeniden geri gelince vatandaşa yakacak telaşı sardı. Özellikle dağ köylerinde vatandaşlar bahçelerden yük hayvanları ile evlerine odun taşımaya başladı.

Kış yeniden geri gelince, vatandaşa yakacak telaşı sardı

10.04.2021, 10:29

Aydın'da bu yıl geç gelen soğuklar ve kış mevsimi Nisan ayının ortasına gelinmesine rağmen halen etkisini sürdürüyor. Geçtiğimiz günden bu yana mevsim normalleri üzerinde seyreden soğuk havanın ardından vatandaşlar yeniden yakacak telaşına düştü. Bir yandan zeytin ağaçlarına imar eden vatandaşlar, diğer yandan da budamasını yaptıkları odunları taşıyarak geri gelen kış soğuğunda ısınıyorlar.



Bu yıl geç gelen kış mevsiminin Nisan ayının ortasına yaklaşılmasına rağmen halen etkisini sürdürdüğünü belirten Köşklü vatandaşlardan Mehmet Zeybek, "Kış soğukları bu yıl geç başladı. Eskiden Nisan ayı geldiğinde sobalar kaldırıldı. Bu yıl Nisan ayının ortasına yaklaştık. Halen soğuklar etkisini sürdürüyor. Arazi şartları uygun olmadığı için bizler de yük hayvanları ile odun taşıyıp ekmek kazanıyoruz" dedi.

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