  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Kuşadası'nda psikolojik sorunları olan genç yürekleri ağızlara getirdi

'nda psikolojik sorunları olan genç yürekleri ağızlara getirdi

'ın ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 16 yaşındaki genç akşam saatlerinde evinden kaçtı. Ailesini peşinden sürükleyen ve üzerinde sadece boxer bulunan genç denize girerek izini kaybettirdi. Yürekleri ağızlara getiren genç başka bir bölgeden denizden karaya çıkarak kaçmaya başladı.

Kuşadası'nda psikolojik sorunları olan genç yürekleri ağızlara getirdi
İHA

11.04.2021, 00:40

Olay, Karaova Mahallesi SGK Sitesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. (16) ailesi ile birlikte kaldığı evden kaçtı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve üzerinde sadece boxer bulunan gencin ailesi çocuklarının peşine düştü. Evlerinin yakınındaki sahile giderek burada denize giren genç gece karanlığından da yararlanarak izini kaybettirdi. Gencin hayatından endişe duyan ailesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde arama çalışması başlatılırken genç kısa süre sonra sahildeki başka bir bölgeden karaya çıkarak kaçmaya başladı. Bu sefer polis ekiplerini peşine takan genç, kovalamaca sonucu sokak ortasında ekipler tarafından yakalandı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri gence ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuşadası'nda psikolojik sorunları olan genç yürekleri ağızlara getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.