Aydınlı 93 yaşındaki Asiye Teyze, Başkan Erdoğan için çorap ördü

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arkun ve Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Efeler Mahallesi'nde yaşayan Asiye Yıldırım'ı ziyaret etti. Ziyarette 93 yaşındaki kadın, ördüğü çorapları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılması için parti yöneticilerine verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, gözlerinde rahatsızlığı bulunduğunu, fırsat buldukça yaptığı için ancak 2 yılda tamamlayabildiğini söyledi. Yıldırım, "Cumhurbaşkanını çok seviyorum. Gönülden evladım.... Her şeyden önce Allah sağlık selamet versin. Ölmeden önce Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmek, onunla konuşmak ve beni hacca göndermesini istiyorum. Onun ömrü uzun olsun, işleri düzgün olsun. Bunları Cumhurbaşkanı için ördüm. Hanımına, çocuklarına, gelinlerine de ördüm." dedi.

Arkun da Yıldırım'ın isteğini yerine getirerek örgüleri en kısa zamanda Erdoğan'a ulaştıracaklarını ifade etti.