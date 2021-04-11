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Haberler Aydın İnşaat halindeki apartmanı soydular

İnşaat halindeki apartmanı soydular

İnşaat halindeki apartmanı soydular

11.4.2021

AYDIN'IN Nazilli ilçesinin, Yeşil Mahalle Kanalyolu bölgesindeki 7 katlı bir apartmandan hırsızlık yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yapım aşamasında olan apartmandaki incelemede, asansör motoru ile 42 dairenin su saatleri, elektrik kabloları ve kapı kilitlerinin çalındığını tespit etti. Ayrıca, hırsızlık olayına karışan kişilerin, bölgeden kamyonetle kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

■ ÜMİT ÖZMEN

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