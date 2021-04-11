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Haberler Aydın İntihar notu bırakıp ortadan kayboldu

İntihar notu bırakıp ortadan kayboldu

İntihar notu bırakıp ortadan kayboldu

11.4.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde 17 yaşındaki Raziye Çıldır, semt pazarında gezerken ortadan kayboldu. Genç kızın odasında 'hakkınızı helal edin, kendimi Güvercinada Kalesi'nden atacağım" yazılı not bulan ailesi, polise başvurdu.

KARDEŞİYLE PAZARA GİTMİŞTİ

KAYIP başvurusunun ardından Kuşadası ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Raziye'nin bulunması için çalışma başlattı. Kızının hayatından endişe ettiğini belirten baba Ali İhsan Çıldır, "Eşimden ayrıldıktan sonra üç kızıma hem annelik hem babalık yapıyorum. Bugüne kadar kızlarımın her istediğini yerine getirdim. Kızım Raziye'nin de hiçbir sorunu yoktu. Kardeşiyle semt pazarına gezmeye gitmiş. Kardeşinin yanından ayrılıp kaybolmuş. Annesiyle 12 yıldır görüşmüyoruz. Onun yanına da gitmemiş. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Kızımı görenlerin insanlık namına polise veya bize bildirmelerini rica ediyorum" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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