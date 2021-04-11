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Haberler Aydın Kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü

Kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü

Kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü

11.4.2021

AYDIN'DA kamyonun çarptığı 73 yaşındaki Halime Kumsal hayatını kaybetti. Kaza, Nazilli ilçesi Aydın Denizli karayolunda meydana geldi. Nazilli Asayiş Büro Amirliği mevkiinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Halime Kumsal'a, Osman Ç. idaresindeki kamyon çarptı. Meydana gelen kazada yaya Halime Kumsal yaralandı. Ambulansla, hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Halime Kumsal'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

■ İHSAN KARATAŞ

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