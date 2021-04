Aydın Valiliği açıkladı! Ramazan ayında uygulanacak koronavirüs önlemlerini

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 30 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bir yandan uygulanan kısıtlamalar bir yandan da aşılama çalışmaları ile salgının yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Ramazan ayı boyunca kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerin müşteri kabul etmesi kısıtlanırken, bu işletmeler yalnızca paket servisi olarak çalışabilecek. Bu bağla İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Ramazan Ayı Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Ayrıca fırınlardaki özel sipariş de dahil pide ve ekmek üretimi de iftardan 1 saat önce tamamlanacak.



Aydı Valiliği tarafından açıklanan kararlar şu şekilde;



Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi buluşma oranının yükseldiği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalık oluşturulacak faaliyet ve duyuruların yapılmasına,





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Bu doğrultuda salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusunun vatandaşlarımıza sık sık duyurulmasına,



Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak Ramazan ayı süresince iftar saatinin hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılmasına,

iftar saatine kadar sadece satış yapılmasına, fırınlarda yapılacak üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine iftardan sonra da devam edebilmesine,



Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için ilimiz dinamiklerinin değerlendirilmesi ve süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunlukların göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin alınmasına,



Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birinlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınmasına,



İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyonun sağlanarak toplu taşıma da kullanılan araç ve sefer sayılarının arttırılmasına,





Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlık giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına ve fiziki mesafe kuralı ile maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine,



Ramazan ayı süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunasına yönelik her türlü tedbir alınmasına ve bu kapsamda daha önceki genelgelerde belirtildiği üzere her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesine ve denetimlerin buna göre gerçekleştirilmesine devam edilmesine,



Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimlerin artırılmasına ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli ve idari işlemlerin ivedilikle yapılmasına,



İçerisinde barındırıldığı şefkat ve merhamet duygularıyla birlikte bir sosyal sorumluluk ayı da olan Ramazan ayında Kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanmasına ve başta öksüz ve yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara her türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayret gösterilmesine,



Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu süreçte, salgının yayılım hızının kontrol altında tutulması ve ülke genelinde günlük vaka sayılarının tekrar düşürülebilmesi için alınan alınan tedbir ve dinamik denetim modeli çerçevesinde geniş katılımlı, etkin, planlı ve sürekli veya kesintisiz şekilde denetim faaliyetlerinin sürdürülmesine,



Bu doğrultuda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemin başlatılmasına karar verildi.

