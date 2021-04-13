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Haberler Aydın Aydın’da 10 mahalle karantinaya alındı

’da 10 mahalle karantinaya alındı

Aydın’da 10 mahalle karantinaya alındı

13.4.2021

AYDIN Karacasu'da 10 mahallede 36 pozitif ve 112 temaslı vaka ortaya çıkmasının ardından karantina başlatıldı. Karacasu'da risk altında bulunan Aşağıgörle, Yukarıgörle, Bingeç, Karabağlar, Nargedik, Yolaltı, Yolüstü, Tepecik, Tekeliler mahallerinde 2 gün, salgının yayılım noktası olan Yaykın Mahallesinde ise 10 gün karantina ilan edildi.

Öte yandan Nazilli ilçesinde oturan, emekli olan 2 kız babası Hüseyin Soysal ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

■ KAZIM YÖRÜKCE / ÜMİT ÖZMEN

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