Hazırgiyimin yıldızları ödüllerini aldı

EGE Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni", bu kez pandemi şartlarına uygun şekilde kısıtlı katılımla yapıldı. Geçtiğimiz yıl en fazla ihracat gerçekleştiren 10 firmanın ödülleri, birlik binasında verildi. 2020'de her biri en az 2 milyon dolar ve üzerinde ihracat yapan 69 firmanın onurlandırıldığı organizasyon kapsamında platin kategorisinde 2, altın kategorisinde 8, gümüş kategorisinde 25 ve bronz kategorisinde ise 34 firma başarı ödülüne layık görüldü. Pandemi nedeniyle 10 firmanın ödüllendirildiği etkinlikte konuşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Pandemi şartlarına rağmen başarılı bir ilerleme gösteren birliğimiz, 2020'de 1 milyar 306 milyon dolar rakamını yakaladı" dedi.

ERCAN AKGÜN