Villadaki gizemli ölüme soruşturma açıldı

AYDIN Kuşadası'ndaki villasında yalnız yaşayan Burhan Sönmez (52), evinde ölü bulundu. Sönmez'i ziyarete gelen yakınları, kapının açılmaması üzerine polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde Sönmez'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Sönmez'in yaklaşık 15 gün önce öldüğü belirlendi. 2 çocuk babası Sönmez'in ölümü şüpheli bulununca savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı. Kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

■ İBRAHİM UZUN