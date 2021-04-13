  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Villadaki gizemli ölüme soruşturma açıldı

Villadaki gizemli ölüme soruşturma açıldı

Villadaki gizemli ölüme soruşturma açıldı

13.4.2021

AYDIN Kuşadası'ndaki villasında yalnız yaşayan Burhan Sönmez (52), evinde ölü bulundu. Sönmez'i ziyarete gelen yakınları, kapının açılmaması üzerine polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde Sönmez'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Sönmez'in yaklaşık 15 gün önce öldüğü belirlendi. 2 çocuk babası Sönmez'in ölümü şüpheli bulununca savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı. Kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

■ İBRAHİM UZUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Villadaki gizemli ölüme soruşturma açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.