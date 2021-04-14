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Haberler Aydın Asansör boşluğuna düşünce ağır yaralandı

Asansör boşluğuna düşünce ağır yaralandı

Asansör boşluğuna düşünce ağır yaralandı

14.4.2021

AYDIN Efeler'de bir inşaatta, 3 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki Yusuf Delioğlu ağır şekilde yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Delioğlu, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden sedye ile alınarak çıkarıldı. Delioğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Delioğlu'nun evden "Namaz kılmaya gidiyorum" diyerek çıktığı öğrenildi.
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