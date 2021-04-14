Aydın’da okul bahçesine çay fidanı diktiler

Aydınlı iki öğretmen, "Aydın'da neden çay yetişmesin" diyerek okulun bahçesine çay fidanı dikti. İklimi açısından Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan çayı ilk kez Aydın'da yetiştirmeyi kafalarına koyan Efeler'deki Ekrem Çiftçi İlkokulu Öğretmeni Şaban Özdemir ile Karadenizli Öğretmen Mehmet Akay, "Aydın'da da çay yetişir" iddialarını kanıtlamak için öğrencilerle birlikte okul bahçesine çay dikti.

'Okulumla Sosyalleşiyorum Projesi' kapsamında öğrencilere doğayı ve tarımı öğretmek amacıyla öğrencilerle birlikte okul bahçesinde ata tohumlarından marul, soğan, lahana, brokoli, kereviz, ıspanak, turp, roka ve dere otunun da bulunduğu çok sayıda bitki yetiştiren ve ürettiği sebzeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtan öğretmen Şaban Özdemir, bu kez çay fidanlarını toprakla buluşturdu. Özdemir, "Öğrencilerimize bir bitkinin ve sofralarımıza kadar gelen bir yiyeceğin nasıl yetiştiğini öğretiyoruz. Bu kez de Aydın'da çay yetiştirmek için kolları sıvadık" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE