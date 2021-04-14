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Haberler Aydın Balkondaki ölümün sırrını otopsi çözecek

Balkondaki ölümün sırrını otopsi çözecek

Balkondaki ölümün sırrını otopsi çözecek

14.4.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde 36 yaşındaki Ercan Kıbrıs'ın evinin balkon demirlerine dayanmış halde cansız bedeni bulundu. Olay, Orta Mahalle 209 Sokak'ta meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, balkon demirlerine dayanmış halde bir genci hareketsiz halde görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kıbrıs'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kıbrıs'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.

■ İHSAN KARATAŞ

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