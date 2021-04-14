  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Buharkent’te 7 yılda 11 milyonluk yol yapıldı

Buharkent’te 7 yılda 11 milyonluk yol yapıldı

Buharkent’te 7 yılda 11 milyonluk yol yapıldı

14.4.2021

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçede mahallelerinin tamamında 11 milyon liralık yol yatırımıyla ulaşım konforunun artırıldığını söyledi. Aydın'ın en küçük ilçelerinden Buharkent'te belediyenin yol hamlesi devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde sokak ve caddelerde yol düzenlemesi gerçekleştiren belediye, yolları modern ve kullanışlı hale getiriyor. Başkan Erol, 7 yılda 420 bin metrekare yol düzenlemesi yaptıklarını belirterek, "Kızıldere Kavşağı Bağlantı Yolu, Gelenbe Mesire Alanı Yolu ve Savcıllı Kavşağı Bağlantı Yolu başta olmak üzere yaptığımız yatırımlarla ilçemizde yıllardır süren yol çilesi sona erdi. Kullanışsız ve parkesiz yol bırakmayacağız. 7 yılda 11 milyon liralık yatırımla 420 bin metrekare yol düzenlemesi yaptık" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Buharkent’te 7 yılda 11 milyonluk yol yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.