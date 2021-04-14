Buharkent’te 7 yılda 11 milyonluk yol yapıldı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçede mahallelerinin tamamında 11 milyon liralık yol yatırımıyla ulaşım konforunun artırıldığını söyledi. Aydın'ın en küçük ilçelerinden Buharkent'te belediyenin yol hamlesi devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde sokak ve caddelerde yol düzenlemesi gerçekleştiren belediye, yolları modern ve kullanışlı hale getiriyor. Başkan Erol, 7 yılda 420 bin metrekare yol düzenlemesi yaptıklarını belirterek, "Kızıldere Kavşağı Bağlantı Yolu, Gelenbe Mesire Alanı Yolu ve Savcıllı Kavşağı Bağlantı Yolu başta olmak üzere yaptığımız yatırımlarla ilçemizde yıllardır süren yol çilesi sona erdi. Kullanışsız ve parkesiz yol bırakmayacağız. 7 yılda 11 milyon liralık yatırımla 420 bin metrekare yol düzenlemesi yaptık" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE