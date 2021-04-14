Hamile köpeği hiç acımadan öldürdü

AYDIN'DA vicdansız adam hamile köpeği av tüfeğiyle vurarak katletti. Dehşet saçan adam polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, Nazilli'nin Pınarbaşı Mahallesi 687 sokakta meydana geldi. Köpeğinin, kayınbiraderi Hüseyin Tutar'ın köpekleri tarafından boğularak öldürüldüğünü iddia ederek öfkeden çılgına dönen M.A. av tüfeğiyle kayınbiraderinin hamile köpeğini başından vurarak öldürdü. Köpeği öldürülen Hüseyin Tutar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.A'yı gözaltına alırken av tüfeğine de el konuldu.

■ KAZIM YÖRÜKCE