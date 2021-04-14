Kazadan 4 gün sonra hayatını kaybetti

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde 4 gün önce trafik kazasında ağır yaralanan Murat Gökbayrak (38) hayatını kaybetti. Olay, Nazilli-Bozdoğan Karayolu üzerinde 10 Nisan'da meydana geldi. Gökbayrak direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole kaydı. 50 metre yan şekilde ilerleyen otomobil tarla kenarına geldiğinde sulama kanalına çarparak takla attı. Ağır yaralanan Murat Gökbayrak, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.
■ İHSAN KARATAŞ
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