Mimar Sinan’ın eserleri seminerlerle anlatılacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 'Anıtsal Yapılar ve Mimar Sinan' başlığı altında düzenlenen Kültürel Miras Seminerleri'nin ilki yapıldı. 4 gün sürecek 'Kültürel Miras Seminerleri'nde, dünya mirasına sayısız eser kazandıran Sinan'ın ölümünün 433. yılında 'Anıtsal Yapılar ve Mimar Sinan' konusu işlenecek. Açılışa Okul Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Dr. İlker Kahraman, Prof. Dr. Eser Gültekin ve eğitimciler katıldı.