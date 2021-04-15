En baba öfke

KARISINI REHİN ALDI

"Herşeyi göze aldım" diyerek tetiğe basmaya hazırlanan Baylan'ı bir anlık dalgınlığından faydalanan polisler kurtardı. Olay, Nazilli'de Yeni Sanayi Mahallesi B-3 blok önünde meydana geldi. Baba ve oğlu aralarında paylaşamadıkları miras yüzünden telefonda tartışmaya başladı. Oğluna sinirlenen baba Yıldıray Baylan, telefonu kapattıktan sonra tüfeği yanına alarak eşiyle birlikte oğlunun işyerine doğru yola çıktı. İhbar üzerine önlem alan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Baylan'ın kullandığı otomobilin önünü kesti. Otomobilden inen Baylan, eşi Güliz Baylan'ı rehin alıp elindeki tüfeği kendi kafasına dayadı. "Her şeyi göze aldım ben, yanımdan uzaklaşın" diyen Baylan'ı polis ekipleri ikna etmeye çalıştı.

POLİSLER ENGEL OLDU

Baylan, eşini bırakırken tüfeği yeniden kafasına dayadı. Babasının intihar girişiminde bulunduğunu öğrenen Yasin Baylan da olay yerine geldi. Eli tetikte bekleyen Baylan, oğlunun geldiğini görünce bir anlık dalgınlık yaşadı. Bu sırada polis ekipleri olaya müdahale ederek Baylan'ın elindeki tüfeği ateşlemeden almayı başardı.

ÜMİT ÖZMEN