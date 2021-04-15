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Haberler Aydın Kıskandığı sevgilisini baltayla yaraladı

Kıskandığı sevgilisini baltayla yaraladı

Kıskandığı sevgilisini baltayla yaraladı

15.4.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde Murat Doğan (27) kıskançlıktan dolayı kavga ettiği sevgilisi Meliha Güney'i (25) kafasından balta ile yaraladı. Doğan, çıkan kavgayı ayırmak araya giren arkadaşları Recep Sarıoğlu da boğazından yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Baltayla dehşet saçan Murat Doğan, kısa sürede evinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

■ İBRAHİM UZUN

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