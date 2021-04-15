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Haberler Aydın Kuşadası'nda kıyıya vurdu! Uzmanından 'çıplak elle dokunmayın' uyarısı

'nda kıyıya vurdu! Uzmanından 'çıplak elle dokunmayın' uyarısı

'ın ilçesinde kıyıya vuran ölü mor denizanaları, incelenmek üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne gönderildi. Uzmanlar bu tür denizanalarına kesinlikle çıplak elle dokunulmaması gerektiği konusunda uyardı.

Kuşadası'nda kıyıya vurdu! Uzmanından 'çıplak elle dokunmayın' uyarısı
AA

15.04.2021, 14:40

Kadınlar Denizi kıyısında çok sayıda denizanası gören kişi, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne bildirdi. Bölgeye gelerek inceleme yapan Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ve ekibi, mor haleli denizanalarının ölü olduğunu tespit etti.



Ekipler, sahildeki tüm denizanalarını toplayarak incelenmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderdi. Sürücü, yaptığı açıklamada, denizanalarının bölgede sık görülmeyen "aequorea forskalea" türüne ait olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.



Son yıllarda iklim değişikliğiyle farklı türlerin Kuşadası kıyılarında görülebildiğini kaydeden Sürücü, "Bu tür denizanalarına kesinlikle çıplak elle dokunulmamalı, çocukları ellememeleri konusunda ebeveynleri uyarmalıdır. Çünkü alerjisi olan kişilerde tenle teması halinde yakabilir ve canını acıtabilir. Kıyılarda yoğun görüldüğü takdirde bilgi verilmelidir." ifadelerini kullandı.

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