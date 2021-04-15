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Haberler Aydın Minibüsle çarpışan aracın içinde sıkıştı

Minibüsle çarpışan aracın içinde sıkıştı

Minibüsle çarpışan aracın içinde sıkıştı

15.4.2021

AYDIN'DA yolcu minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Aydınİncirliova Karayolu üzerinde Gerenkova Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yolcu taşıyan 09 M 5541 plakalı minibüs ile 09 KD 727 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araç içerisinden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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