18 yıldır katilin yakalanmasını bekliyorum

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 21 Ocak 2003 tarihinde evinde 27 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Emir Ayşe Candaş cinayetinin sır perdesi aradan geçen 18 yıla rağmen aralanamadı.

'ARTIK ÖLÜM SIRASI BENDE Mİ?'

Vahşi cinayete kurban giden kadının kocası 86 yaşındaki Osman Zeki Candaş, 18 yıldır üzüntü çekmesinin yanı sıra faili meçhul kalan cinayet nedeniyle her gün "Ölüm sırası bende mi?" diye korkuyla yaşadığını belirterek cinayetin sır perdesinin aralanmasını istedi.

ALTINLARI ÇALINMIŞ

Candaş, "O gün öğlen yemeği için eve gittim. Kapıyı açtım, eşimi koridorda sırtında bıçak saplı halde buldum. Eşimin katilleri aramızda dolaşıyor. Eşimin öldürüldüğü zaman kolundaki bilezikleri, günlük kullandığı ziynet eşyaları da çalınmış. Büyük ihtimalle hırsızlık maksadıyla eve girilmiş ve eşim cinayete kurban gitmiş. İncelemeler yapıldı ancak bir sonuç alınamadı" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE