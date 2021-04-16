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Haberler Aydın Baba ile oğlunu korona ayırdı

Baba ile oğlunu korona ayırdı

Baba ile oğlunu korona ayırdı

16.4.2021

AYDIN'DA aynı gün korona virüse yakalanan baba Ahmet Ergün (54) ile oğlu Mustafa Ergün (27) birlikte tedavi altına alınırken talihsiz genç hayatını kaybetti. Kuşadası'nda yaşayan Ahmet Ergün ve oğlu Mustafa Ergün'ün bir ay önce korona virüs tedavisine başlanmıştı. Hastanede 2 haftalık tedavi sürecini başarıyla atlatan baba Ahmet Ergün taburcu edilirken, oğlu Mustafa Ergün babası gibi şanslı olamadı. Durumu ağırlaşan Mustafa Ergün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Ergün, oğlunun acı haberiyle büyük bir üzüntü yaşadı.

■ İHSAN KARATAŞ

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