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Haberler Aydın Epilepsi hastası İsmail’in sır ölümü

Epilepsi hastası İsmail’in sır ölümü

Epilepsi hastası İsmail’in sır ölümü

16.4.2021

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde yaşayan epilepsi hastası İsmail Sesli (28) evinde ölü bulundu. Olay Aydoğdu Mahallesi'nde Türkocağı caddesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan İsmail Sesli, en son annesini arayarak duşa gireceğini belirtti. Duşa girdikten sonra Sesli'den bir daha haber alamayan yakınları durumdan şüphelendi. Talihsiz gencin yakınları eve geldiğinde İsmail Sesli'yi yerde hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

■ ÜMİT ÖZMEN

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