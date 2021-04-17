Haberler Aydın Yunanistan'a kaçıyorlardı! Kuşadası'nda 2 FETÖ'cü enselendi

Yunanistan'a kaçıyorlardı! Kuşadası'nda 2 FETÖ'cü enselendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığında olan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi üzerlerinde yüklü miktarda para ile yakalandı. Şüphelileri yurt dışına kaçıracak 2 zanlı da sanayi bölgesinde bir araç içinde yakalanarak gözaltına alındı.