İyilik yaptı karnından bıçaklandı!

AYDIN Efeler'de kendine zarar veren bir kişiye engel olmak isteyen AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş'ın makam şoförü Yavuz Aktaş (47) karnından bıçaklandı. Olay, Devlet Su İşleri Misafirhanesi'nde yaşandı. Bilal Demirpençe (30) bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Aynı yerde kalan Aktaş ise öfkeli genci engellemek istedi. Ama Demirpençe, kendisine iyilik etmeye çalışan Aktaş'ı karnından yaraladı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz'un durumunun iyi olduğu, Demirpençe'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE