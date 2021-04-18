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Haberler Aydın Tartıştığı gelinini av tüfeğiyle yaraladı

Tartıştığı gelinini av tüfeğiyle yaraladı

Tartıştığı gelinini av tüfeğiyle yaraladı

18.4.2021

AYDIN Germencik'te, Bayram Kızıltaş'ın (84) tüfekle sırtından vurduğu gelini Fatma Kızıltaş (54) ağır yaralandı. Olay Yeni Mahalle Bahçivanlık sokakta yaşandı. Hayvancılıkla uğraşan Bayram Kızıltaş, oğlu İsa ve gelini Fatma ile hayvanların bakımı nedeniyle küstü. Önceki gün kayınpeder ile gelin arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine, Bayram Kızıltaş gelini Fatma Kızıltaş'ı sırtından tüfekle vurdu. İsa Kızıltaş'ın ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin Adnan Menderes Hastanesi'ne kaldırdığı kadının hayati tehlikesi sürüyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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