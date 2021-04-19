  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın’da vaka artış hızında düşüş yaşandı

’da vaka artış hızında düşüş yaşandı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. tarafından açıklanan verilere göre Aydın genelinde salgının yayılma hızında düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Aydın’da vaka artış hızında düşüş yaşandı
İHA

19.04.2021, 12:24

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 35 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık korona virüs vaka sayıları kapsamında neredeyse her hafta ikiye katlanan salgın artış hızının bu hafta itibariyle düşmeye başladığı gözlemlendi. 27 Mart-2 Nisan arasında vaka sayısı yüz binde 153,16 iken, 3-9 Nisan arasında 70 birimlik artışla 223,67'ye yükselmişti.

Geçtiğimiz hafta yüz binde 223,67 olan vaka sayısı bu hafta yüzde 19,85'lik 40 birimlik bir artışla 268,08 olarak gerçekleşirken, vaka artış hızında düşüş gözlemlendi. Yapılan hesaplamalara göre 10-16 Nisan tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 428 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 2 bin 999 oldu.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım" dedi.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı 20 milyonu aştı! Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 18 Nisan koronavirüs tablosu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’da vaka artış hızında düşüş yaşandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.