İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
680 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU
Otobüste bulunan ve durumundan şüphelenilen kadının üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlenmiş 680 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen K.G'nin sahte kimlik taşıdığı da öğrenildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan K.G, işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Aydın'da iç çamaşırına uyuşturucu saklayan kadın tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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