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Haberler Aydın Aydın'da iç çamaşırına uyuşturucu saklayan kadın tutuklandı

'da iç çamaşırına uyuşturucu saklayan kadın tutuklandı

'ın ilçesinde üzerinde arama yapılan kişinin iç çamaşırına gizlenmiş 680 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan K.G, işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Aydın'da iç çamaşırına uyuşturucu saklayan kadın tutuklandı

20.04.2021, 22:50

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

680 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Otobüste bulunan ve durumundan şüphelenilen kadının üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlenmiş 680 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen K.G'nin sahte kimlik taşıdığı da öğrenildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan K.G, işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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