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Haberler Aydın İşyerini kundaklayan şahıs tutuklandı

İşyerini kundaklayan şahıs tutuklandı

'ın ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu bir işyerini kundaklayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşyerini kundaklayan şahıs tutuklandı
İHA

21.04.2021, 00:32

Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi'nde bulunan İ.K.'ya ait işyeri 18 Nisan Pazar günü sabah saatlerinde kundaklandı. 5 katlı binanın giriş katındaki işyerinin kundaklanma görüntüleri ise güvenlik kamerasına an be an kaydedildi.

İşyerini kundakladığı tespit edilen E.K. ise yangın sonrası kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kundakçının yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet ekiplerince yapılan titiz çalışmanın ardından şüpheli E.K. Ata Mahallesi 657 sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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