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Haberler Aydın Kamyonet takla attı enginarlar yola saçıldı

Kamyonet takla attı enginarlar yola saçıldı

Kamyonet takla attı enginarlar yola saçıldı

20.4.2021

AYDIN Germencik'te seyir halindeki enginar yüklü kamyonet, lastiği patlayınca takla attı. Kamyonetin kasasında bulunan enginarlar yola saçılırken, sürücü ise yaralandı. Kaza, Aydın İzmir otoyolu ilçe çıkışında meydana geldi. Ali B. idaresindeki kamyonetin seyir halindeyken bir anda lastiği patladı. Sürücü Ali B. direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyonet takla attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Ali B.'yi hastaneye kaldırdı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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