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Haberler Aydın Minik Ikra için zaman daralıyor

Minik Ikra için zaman daralıyor

Minik Ikra için zaman daralıyor

20.4.2021

AYDIN Söke'de yaşayan Mustafa ve Emel Pamuk çiftinin kızları İkra Deniz, 2 yıl önce rahatsızlandı. Minik İkra'ya yapılan kontrollerin ardından ölümcül kas hastalığı teşhisi konuldu. 23 aylık olan Minik İkra'nın ABD'de yapılan zolgensma gen tedavisini olabilmesi için 2 milyon 132 bin euro para gerekiyor. Maddi imkanı olmadığı için çaresiz kalan Pamuk ailesi, bir ay içerisinde tedavisine başlanılması gerekli kızları için yardım bekliyor. Anne Emel Pamuk, "Kızımın makinalardan kurtulması için yardıma ihtiyacımız var. Ramazan ayındayız. Fitre ve sadaka olarak da destek bekliyoruz" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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